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Las Condes: Retiro de sedimentos y limpieza de las calles afectadas por las intensas lluvias

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La Municipalidad de Las Condes realiza este martes el retiro de sedimentos y limpieza en calle Quebrada Honda con Francisco Bulnes, uno de los sectores más afectados por las fuertes lluvias -que derivaron en la activación de distintas quebradas en el sector oriente de la capital- registradas ayer.

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