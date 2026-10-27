Paola Avendaño, directora del Colegio San Juan de Kronstadt, ubicado en el camino El Cajón del sector Arrayán, en la comuna de Lo Barnechea, informó que las intensas precipitaciones de ayer -que derivaron en la activación de quebradas en la zona- anegó por completo las dependencias con hasta metro y medio de lodo, proyectando una "pérdida total" del recinto.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la docente explicó que el establecimiento -construido a base de madera, donde estudian 61 alumnos- quedó con sus saladas, oficinas, comedor, baños y cocina totalmente inutilizables, obligando a suspender de forma indefinida las actividades y la rendición de la prueba simce fijada para esta semana.

"La pérdida económica es total", advirtió la funcionaria, quien solicitó ayuda de Bomberos para retirar los sedimentos, y afirmó que por parte del municipio "no hemos tenido ninguna respuesta, así que esperemos ver prontamente al alcalde (Felipe Alessandri) por acá para que vea nuestra triste y cruda realidad".

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