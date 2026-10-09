Vecinos, estudiantes y trabajadores del sector San Carlos de Apoquindo vivieron minutos de terror la tarde del jueves, cuando la intensa lluvia provocó el desborde de la Quebrada Honda y, a su vez, un deslizamiento de tierra sin precedentes en la comuna de Las Condes.

"Trabajamos en el (supermercado) Lider, sentimos mucha bulla, y de repente se vino un aluvión que se llevó todo", reveló una de las afectadas a Cooperativa.

En tanto, tras escuchar un primer estruendo, un estudiante universitario del sector se asomó al estacionamiento y vio que, producto de la fuerza del lodo, "los autos chocaban entre sí". Acto seguido, se inundó un auditorio subterráneo de su casa de estudios, por lo que ayudó a evacuar a quienes estaban en su interior.

Una vez que la masa de barro se detuvo, y al ser avisado por su padre, un escolar que suele dar comida a un hombre en situación de calle de la zona acudió a auxiliarlo: "Afortunadamente, él estaba bien, pero el sector del banco y del OXXO quedó totalmente destruido", lamentó.

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