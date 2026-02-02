La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, explicó que la emergencia registrada el sábado en sectores precordilleranos de la comuna no corresponde solo a lluvias intensas, sino a un aluvión, fenómeno que se vio agravado por un incendio forestal ocurrido a fines de diciembre en el Parque Cordillera.

En conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa, la jefa comunal detalló que las precipitaciones, acompañadas de granizos y con una isoterma inusualmente alta, provocaron el desplazamiento de barro, cenizas, piedras y restos vegetales desde la Quebrada Honda, zona afectada previamente por el fuego.

"El cerro quedó sin vegetación y la tierra está hidrofóbica. Con la lluvia se deslizó todo el material del incendio más el barro, lo que colapsó colectores que no están preparados para un aluvión de esta magnitud", explicó la autoridad.

El material arrastrado avanzó por calles como Francisco Bulnes Correa, Las Condesas, Carlos Peña Otaegui y Mirasol, además de sectores cercanos a San Carlos de Apoquindo, afectando viviendas, centros educacionales y el tránsito.

LEER ARTICULO COMPLETO