Uno de los puntos críticos en la Región Metropolitana producto de las intensas lluvias del sistema frontal fue la Villa Los Presidentes de Talagante, donde se registró el anegamiento de un conjunto habitacional del sector.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, calificó el hecho como "totalmente anormal" e informó que convocará a la empresa Ingevec, constructora a cargo de las viviendas afectadas, para solicitar estudios de mecánica de sueño y definir una solución definitiva, acción que fue valorada por el alcalde de la comuna, Sebastián Rosas.

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