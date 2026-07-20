Pavez: "La planificación tuvo un resultado razonable para una emergencia excepcionalísima"

En medio del monitoreo permanente desde Senapred por el paso del tren de potentes sistemas frontales entre Atacama y La Araucanía —evento que motivó al Gobierno a decretar Estado de Catástrofe para Coquimbo y la provincia de Huasco—, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, realizó este lunes un balance de la emergencia en Cooperativa.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la autoridad descartó falta de previsión frente a las críticas por los tiempos de respuesta o infraestructura colapsada, calificando la situación hidrometeorológica como "excepcionalísima".

"Si uno mira el sistema frontal cómo ha quedado hacia atrás, me atrevo a decir que, por ejemplo, el trabajo en la Región Metropolitana, en la gran mayoría de los sectores, fue una planificación exitosa. Si uno mira para atrás lo que pasó en Maule y en Ñuble, donde se alertaron oportunamente las crecidas de los ríos, donde no tenemos desgracias que lamentar (...) Creo que cuando uno va despejando por donde ha pasado el sistema frontal, podemos advertir que la planificación tuvo un resultado razonable para lo que significa una emergencia hídrica de este tipo. Hasta ahora", aseveró el militante UDI.

La explicación tras la demora del Estado de Catástrofe

Consultado por la demora en decretar el Estado de Catástrofe —medida que había sido solicitada con anterioridad por diversos alcaldes—, el subsecretario afirmó que ha habido "un monitoreo permanente del pulso de la situación y los recursos han estado todos disponibles para poder atender la emergencia".

Sin embargo, detalló que las precipitaciones de la noche del domingo en La Serena —donde cayeron cerca de 34 milímetros de agua acumulada en solo dos horas— gatillaron la activación masiva de quebradas y obligaron a elevar la herramienta constitucional para reforzar el rol militar.

"Eso evidentemente determina que el Presidente da la señal —como corresponde que la diera él, en el contexto del Consejo de Gabinete— de decretar el Estado de Excepción Constitucional. Eso no quiere decir —y esto es muy importante entenderlo— que hasta antes de la declaración del Estado de Excepción Constitucional el Gobierno no le haya tomado la gravedad; al contrario, seguimos teniendo hasta mañana un decreto de emergencia preventiva que se dio a conocer el lunes de la semana pasada", explicó Pavez.

Aislamiento y trabajos de mitigación

Respecto a las casi 100.000 personas en situación de aislamiento —concentradas principalmente en las provincias de Elqui, Limarí y Huasco—, el número dos de Interior argumentó que "hay quebradas que no se habían activado hace 20 años" y ahora lo hicieron "en minutos, de manera súbita y brutal".

"Las quebradas se pueden activar en cosa de minutos; esto no obedece a un proceso de planificación. No es posible prever dónde se activa una quebrada (...) La mensajería SAE se activó en todos los lugares: yo estuve monitoreando y podemos decir que, gracias a ese instrumento, hoy día tenemos un número de víctimas que lamentar, (pero) que podrían haber sido muchas más. Gracias a Dios no ha sido el caso, y creemos que las capacidades de prevención han sido las que han podido estar, dada la magnitud de las lluvias que hemos tenido", sostuvo.

La autoridad recalcó que "esta es una circunstancia completamente anormal (...) Lo que hemos vivido estos últimos días no tiene parangón en mucho tiempo y, por lo tanto, el Gobierno tiene plena conciencia de las dificultades que ha significado el aislamiento y los cortes de energía. Aún no podemos llegar a todas las quebradas, pero esas son circunstancias respecto a las cuales el Estado de Excepción Constitucional no cumple un rol decisivo, en el sentido de que la situación de aislamiento no cambia con el Estado de Excepción Constitucional; lo que sí nos permite es activar una intensidad en la respuesta del Estado distinta".

Pavez ejemplificó las tareas de mitigación con las obras previas en cauces críticos del país: "Se hicieron obras de limpieza del Río Huasco en el contexto de esta emergencia preventiva. El Río Huasco se limpió y, por lo tanto, no tuvimos una tragedia en Vallenar producto de que los trabajos de mitigación fueron exitosos. Donde se pudieron hacer esos trabajos —dígase Ruta 68 con el río Mapocho, Canal Santa Marta— esa planificación ha estado".

"Por supuesto que es una situación excepcionalísima. La activación de decenas de quebradas con muchísima agua va a traer un impacto respecto del cual el Gobierno ha hecho todo lo que se ha podido hacer para mitigar ese efecto. El Estado de Excepción suma una herramienta adicional, que es un despliegue de las Fuerzas Armadas que ya estaban colaborando en la emergencia", afirmó el subsecretario.

Sin embargo, insistió que, "desde el punto de vista del despliegue de los recursos, de la forma en que se ha llevado adelante las tareas de rescate, el Estado de Excepción cumple un rol secundario".

Prioridades para las próximas horas y futuro de la votación de la megarreforma

De cara a las precipitaciones previstas para los próximos días en la zona golpeada, Pavez informó que "va a haber un nuevo sistema que va a tener precipitaciones normales a moderadas" y el Ejecutivo se encuentra enfocado en el uso de siete helicópteros para rescates médicos y abastecimiento aéreo en localidades apartadas como Alto del Carmen.

El alto funcionario estimó que, una vez que amainen las precipitaciones, las quebradas sin daño estructural grave deberían ceder paso en un promedio de ocho a 10 horas, permitiendo restablecer gradualmente el agua potable y los suministros eléctricos.

Finalmente, respecto a si el despliegue fiscal por esta catástrofe obligará a postergar la votación de la megarreforma tributaria y regulatoria en la Cámara de Diputadas y Diputados a solicitud de parlamentarios de regiones afectadas, el subsecretario indicó que el Ejecutivo evalúa la contingencia.

"Vamos a conversar con el ministro del Interior para tomarle el pulso a la actividad legislativa. Lo que nos interesa, por supuesto, es tratar de atender las emergencias y también, dentro de esas emergencias, está poder reactivar el país. La reforma es muy importante y el Ejecutivo está estudiando una definición", señaló Pavez.

"Está todo en estudio porque el Congreso tiene una dinámica propia y, desde luego, lo importante es atender la emergencia, pero también (lo es) cumplir con los compromisos que tiene el Gobierno con el país en materia legislativa. Entonces, es una información que es dinámica. No estoy en el Congreso ahora y seguramente en algún rato más se va a poder conocer cuál es la línea del Ejecutivo en el Congreso en esa materia", concluyó.