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Meteorología: "En la Región de Coquimbo lo más intenso ya pasó, pero queda un resto, y de consideración"

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó que lo más fuerte del sistema frontal en la Región de Coquimbo ya transcurrió. Sin embargo, se advierte que aún queda un "resto de consideración" antes del término del fenómeno, lo que dejará montos significativos de agua y viento durante este martes.

"Para Atacama, especialmente en el sur, y también para la Región de Coquimbo, estamos esperando que las precipitaciones continúen durante toda la jornada de mañana martes, pero que sean más intensas durante horas de la madrugada y de la mañana, con montos que están entre los 40 y los 60 milímetros en Coquimbo", detalló este lunes en Cooperativa el meteorólogo de la DMC Elio Brufort.

Pese a la mejora en las condiciones para los próximos días, el experto llamó a no descuidar las labores de atención a damnificados y prevención, debido a que la intensidad remanente aún justifica el estado de alerta.

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