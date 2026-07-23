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Tópicos: País | Desastres naturales

Sernac inició procedimientos colectivos con seis eléctricas para compensar cortes tras temporal

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Tras los prolongados cortes de luz provocados por el reciente sistema frontal, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició seis Procedimientos Voluntarios Colectivos (PVC) con las empresas CGE, Chilquinta, Luz Parral, Luz Linares, Compañía Eléctrica del Litoral y Energía de Casablanca.

La medida busca formalizar propuestas compensatorias extrajudiciales que vayan más allá de la norma sectorial para todos los clientes afectados, "tal como ya lo indicaron públicamente algunas de ellas (compañías) hace algunos días", explicó el organismo.

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