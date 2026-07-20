Temporal: anuncian compensaciones para afectados por cortes eléctricos en la Región de Valparaíso

Luego de las severas consecuencias dejadas por el paso del sistema frontal en la Región de Valparaíso —que dejó a más de 200.000 hogares sin energía eléctrica y generó protestas en comunas como Viña del Mar, Quillota, Limache y Olmué—, el Gobierno anunció un paquete de compensaciones económicas obligatorias para los hogares afectados.

La medida, coordinada en el seno del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), busca resarcir de manera expedita los perjuicios ocasionados por la interrupción prolongada del servicio distribuido por las empresas eléctricas de la zona.

Sobre los mecanismos diferenciados con los que responderán las compañías concesionarias, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, detalló que "CGE, que tiene un área de concesión en la zona norte, va a reponer hoy día completamente los servicios y va a indemnizar con 40.000 pesos a toda persona (afectada) sin necesidad de acreditar el gasto".

"En el caso de las compañías Chilquinta, Litoral y Casablanca, tienen una metodología distinta de compensación: toda persona que se haya visto afectada (por un tiempo) menor a 12 horas, (recibirá) 1 UF; toda persona que haya tenido una afectación sobre 12 horas, pero menor a 48 horas, 2,5 UF; y toda postergación de consumo eléctrico sobre 48 horas, 3 UF", puntualizó la autoridad gubernamental.

Monitoreo en Petorca y alerta por crecida del río Aconcagua

A la contingencia eléctrica se suman los graves estragos en infraestructura y conectividad territorial. En la provincia de Petorca, la crecida del río dejó a cerca de 600 personas en situación de aislamiento. No obstante, las autoridades confirmaron que la población se encuentra en buenas condiciones de salud y bajo constante monitoreo.

"Petorca se sobrevoló. Hay un sector que se encuentra aislado; sin embargo, las personas están bien", señaló la jefa de la V Zona de Carabineros, general Patricia Vásquez.

"Ayer concurrió la autoridad de Carabineros desplegada en el lugar —el coronel—, junto con el delegado presidencial. Sobrevolaron y se dieron cuenta de que hasta el momento se encuentran en buenas condiciones. No obstante a ello, no se descarta trasladar alimentación o enseres que ellos requieran", explicó la jefa policial.

En tanto, la tarde de este lunes se activó la mensajería SAE de carácter preventivo debido al aumento de caudal del río Aconcagua en el sector del Puente Colmo, manteniendo bajo Alerta Amarilla a las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota.

Suspensión de clases, socavones y uso del 2% de emergencia

La emergencia hidrometeorológica también provocó la aparición de socavones en Viña del Mar, Zapallar y Puchuncaví, además de severas complicaciones viales en La Ligua por acumulación de agua y bajada de quebradas.

Ante la contingencia, el Gobierno Regional (GORE) de Valparaíso aprobó la liberación del 2% del presupuesto de emergencia para el despliegue de maquinaria pesada enfocada en la limpieza y despeje de los esteros Marga Marga y Reñaca.

En materia educacional, la suspensión de clases se mantiene de forma preventiva en municipios como Quillota, La Calera y Nogales, mientras que otras comunas han ido retomando sus actividades de forma paulatina.

Por su parte, la Unidad de Pasos Fronterizos ratificó que el Complejo Fronterizo Los Libertadores permanecerá cerrado hasta nuevo aviso debido a la intensa acumulación de nieve registrada en la alta montaña.