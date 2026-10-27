Ana María González, vecina de Requínoa (Región de O’Higgins), relató a Cooperativa los momentos de angustia que vivió junto a sus nietos durante el paso del inédito tornado de categoría EF2 que golpeó ayer a la comuna.

La mujer contó que, rosario en mano, se refugió con los niños en una habitación interior de la vivienda, mientras el poderoso torbellino destruía sus ventanales, muebles y otros enseres.

"Yo le rezaba a mi Señor para que nos protegiera. Le decía: no importa lo material, pero que nosotros estemos con vida", aseguró.

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