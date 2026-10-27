Gabriel Poblete, administrador del Colegio Tricahue, conversó con Cooperativa sobre cómo vivió la comunidad escolar un tornado con vientos que alcanzaron los 218 kilómetros por hora que generó graves destrozos en la comuna de Requínoa, dejando por lo menos 70 viviendas afectadas, incluido el recinto educacional.

Sobre el momento, relató que fue alrededor de las 17:30 horas: "Quedaban muy pocos niños para que para que retiraran los papás. Ya habían terminado hace más de media hora las últimas academias y hace más de dos horas la jornada escolar normal".

"Una profesora del colegio, empezó a decir ‘mira, cómo está lloviendo, es demasiado fuerte’. Salgo de mi oficina y, ese segundo, hubo un viento negro, se empezaron a ver cosas volando, así que rápidamente llamamos a todas las personas que se veían cerca. Alcanzamos resguardarnos en el sector de administración, y por suerte no tuvimos absolutamente ningún problema con ninguna persona", agregó.

Poblete precisó que las diversas evaluaciones de daños que han realizado por autoridades han concluido que no fue daño mayor, es decir, "hubo daño en ventanas, vidrios, tabiquería, cielo americano que se voló, pero no estructural",

Asimismo, agregó que recibió al ministro de Vivienda, Iván Poduje, esta mañana, junto a autoridades comunales, donde se conversó sobre la "posibilidad de recibir apoyo de al comunidad, trabajando con empresas privadas de la zona", pero no se comprometieron recursos estatales.

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