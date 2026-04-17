Tensión en el oficialismo por límite a la gratuidad en el proyecto misceláneo

El Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico, impulsado por el Gobierno, ha provocado complicaciones en algunos sectores del oficialismo, sobre todo por la cuestionada inclusión de un límite de edad para acceder a la gratuidad en la educación superior.

Pese a que el tema ya se consideraba superado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó este jueves que se mantiene la idea de limitar la gratuidad universitaria, lo que ha encendido las alarmas en el Congreso.

Frente a esto, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), calificó la inclusión del tope etario como un "error" e hizo un llamado a la mejora de la coordinación ministerial, subrayando el impacto negativo de la demora en la tramitación.

"Esto de terminar la gratuidad a los 30 años es no reconocer que mucha gente le encantaría estudiar antes de los 30 en la universidad, pero no tienen la posibilidad", cuestionó el parlamentario, que le pidió también a los ministros "que se coordinen mejor".

"Llevan un mes y este proyecto se ha demorado, por lo que hay muchos comentando sobre él sin el documento ingresado en el Congreso", señaló.

Alessandri también utilizó una metáfora sobre el "rodaje" del gobierno, instando a una mayor eficiencia: "Se acabó el mes, se acabó el rodaje, empecemos a funcionar mejor".

La incertidumbre sobre la distribución del proyecto en las comisiones y la amenaza de un veto complican aún más el panorama legislativo. Parlamentarios de oposición ya han advertido que, de incluirse el tema de la gratuidad, exigirán que el proyecto pase por la Comisión de Educación.

"Dividir el proyecto sería malo para Chile y malo para el proyecto"

De todas maneras, pese a estos cuestionamientos, el parlamentario oficialista respaldó que el Plan del Ejecutivo sea presentado en un proyecto único.

"El Ejecutivo nos ha explicado que las medidas están muy concatenadas entre ellas. Lo que se está haciendo en vivienda tiene que ver con lo que se hace en permisología. Lo que se hace en tributos tiene que ver lo que se hace en ahorro fiscal. Por lo tanto, dividirlo, desde el punto de vista del ingreso del proyecto, sería malo para Chile y malo para el proyecto", puntualizó Alessandri.

Aunque existe este respaldo, el líder de la Cámara Baja pidió "a los ministros que se coordinen mejor" en la entrega de información sobre el proyecto.