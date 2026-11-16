19:44 - | Participa junto a Cooperativa Deportes A minutos del inicio del partido ¿Cómo le irá a @LaRoja en su amistoso con Colombia en el Monumental? Comenta con @Cooperativa o manda un mensaje de voz al 56978880770 https://t.co/C8mjly4Luh https://t.co/k7bGFMor6C — Cooperativa (@Cooperativa) November 17, 2026

19:41 - | Terminó el calentamiento. Los jugadores retornar a camarines para afinar los últimos detalles

19:37 - | FORMACIÓN COLOMBIA: Quintana; Muñoz, Sánchez [C], Andrade, Cabal; Lerma, Puerta, Orozco; Arcila, Mena, Suárez

19:37 - | FORMACIÓN CHILE: Vigouroux; Loyola, Villagra, Román, Suazo [C]; Pizarro, Pérez, Reichmuth; Osorio, Brereton, Cepeda

19:27 - | Dato: Chile cosecha tres victorias y cinco caídas en los ocho compromisos internacionales de carácter preparatorio que disputó a lo largo de 2026.

19:27 - | Dato: Colombia exhibe una alta consistencia deportiva en 2026, sufriendo apenas dos derrotas en los 90 minutos reglamentarios sumando amistosos y la Copa del Mundo.

19:27 - | Dato: Lawrence Vigouroux encadena su decimotercera titularidad en 14 presentaciones de este ciclo. El guardameta del Swansea City suma más de 1.170 minutos defendiendo el pórtico nacional en la temporada.

19:26 - | Dato: Vicente Pizarro completa asistencia perfecta en el actual proceso de la selección chilena. Con su presencia en Macul, el volante acumula acción en los 14 encuentros disputados bajo la conducción de Nicolás Córdova.

19:26 - | Dato: La selección nacional no supera a Colombia en el tiempo reglamentario desde hace más de una década. Su última victoria en 90 minutos fue el 2-0 en Chicago por las semifinales de la Copa América Centenario 2016.

19:23 - | Comenzó el calentamiento de los equipos en el Estadio Monumental

19:11 - | Ya puedes seguir todos los detalles del partido en la señal de Cooperativa Deportes [RADIO EN VIVO] ¡Súbele a la @Cooperativa! Vivimos el amistoso entre La Roja y Colombia, junto a @ernestomatomato, @marcelobarti, @polaco_goldberg, @RoContrerasL, @sebaguilarg e @IvoBay https://t.co/KRmxPm584L https://t.co/kI1z0fl3es — Cooperativa (@Cooperativa) November 17, 2026

18:43 - | Dato: Chile arrastra una sequía de tres partidos consecutivos sin convertirle goles a Colombia. La última anotación de la escuadra nacional ante los "cafeteros" ocurrió en septiembre de 2021 en Barranquilla.

18:42 - | Dato: Chile y Colombia no disputaban un partido amistoso en Santiago hace 20 años. El antecedente previo se remonta a agosto de 2006, cuando el combinado visitante se impuso 1-2.

18:41 - | Dato: Este partido marca el cierre del calendario internacional de 2026 para ambas selecciones. Incluso, para Nicolás Córdova representa el último examen de su interinato antes de la reestructuración de la Federación de Fútbol de Chile en 2027.

18:30 - | Dato: El último antecedente entre ambos seleccionados en el Estadio Monumental concluyó con una igualdad sin goles. El 12 de septiembre de 2023 empataron 0-0 por las Clasificatorias.

18:25 - | Los hinchas ya empiezan a llegar al Estadio Monumental, a falta de hora y media para el encuentro

15:25 - | Tras extensos 45 minutos, finaliza la conferencia de prensa en el Complejo "Juan Pinto Durán"

15:23 - | Córdova: "El proyecto son los jugadores, no somos nosotros"

15:21 - | Córdova: "Vine con el objetivo de rejuvenecer el equipo y se ha hecho. Para el que venga para las Clasificatorias, ahí sí deben estar los mejores en ese momento. Hoy el proceso es otro. Los más viejos que están hoy, son para acompañar a los jóvenes"

15:19 - | Córdova: "¿Creen que no me doy cuenta como está jugando Edu Vargas, Charles Aránguiz, o lo que está haciendo Zampedri o Vidal? Obvio que nos damos cuenta que son tremendamente válidos, pero también estoy aquí para hacer jugar a los que no tenían consideración"

15:16 - | Córdova y el arco de Chile en los amistosos: "¿Saben cuántos partidos tenía Vigouroux antes de que yo llegara? Cero. No podemos presentarnos a las Clasificatorias con un arquero sin partidos. Es lo mismo para otros jugadores. Vargas o Aránguiz ya saben lo que es jugar en la selección"

15:16 - | Córdova: "Nos vamos a acercar, todos juntos"

15:12 - | Córdova: "Aquí por años discutimos las reglas sub 21, sub 20, pero no si están preparados para jugar Primera División. El punto es cómo nosotros los preparados para que cuando suban al primer equipo no tengan ese impacto. Ese es el cambio que hemos generado"

15:11 - | Córdova: "En la última Clasificatoria lamentablemente se terminó último. Lo que más he recalcado es la forma de preparar a los jugadores y entender el fútbol joven como deporte de alto rendimiento a una cierta edad. Vimos a jugadores de 17 años campeones del mundo, han sido entrenador para estar a ese nivel"

15:10 - | Felipe Correa: "Nicolás Córdova fue el que diseñó este proyecto, antes de que yo llegara. Tiene que ver con metodología, estándares. En el tiempo se ha ido perfeccionando. Me parece súper importante que siga"

15:06 - | El IND anunció la ejecución de medidas legales y contractuales sobre la productora DG Medios por la fallida recuperación del césped del Nacional que obligó a cambiar el Chile vs. Colombia de estadio Declaración pública por partido Chile - Colombia https://t.co/J0qf3hU2tl — IND Chile %uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF1 (@INDChileOficial) November 16, 2026

15:04 - | Nicolás Córdova: "Lo que vamos a entregar está todo de aquí al 2034. Ya tenemos cerrado todo para el próximo año con las categorías y los torneos que hay que ir"

15:03 - | Felipe Correa: "Ahora los plazos son más concretos y reales con la elección de la Federación"

15:02 - | Felipe Correa y el nuevo DT de La Roja: "A fines de 2025 planteamos algunos plazos, pero la contingencia fue modificando el plano de esas decisiones, aunque insisto que estamos súper contentos con el proceso de Córdova en la selección adulta. Nunca dije que estos iban a ser los últimos partidos (de Córdova)"

15:00 - | Córdova: "Hay cosas que se avanzan y pasan a segundo plano, pero para los entrenadores son muy importantes. Independiente de cómo juguemos mañana (esquema), lo importante es hacer un buen partido"

14:58 - | Córdova y el duelo con Colombia: "Me encantaría decir que ojalá mañana estemos siempre en campo rival, pero jugamos con un gran equipo. A veces te van llevando. Hay cosas a estudiar, todavía no hemos decidido si jugamos con línea de 3 o 4. Lo más importante son los jugadores que aparezcan"

14:57 - | Córdova sobre Colombia: "Estos partidos te llevan al límite en lo emocional y físico. Es una linda oportunidad para que los jugadores sigan creciendo y desarrollando. A tomarlo con la máxima responsabilidad"

14:55 - | Nicolás Córdova y el cambio de estadio ante Colombia: "A mi no me afecta nada. Es una cancha muy buena. El Estadio Nacional es la casa de la selección, pero importa que la cancha sea buena, es lo mínimo para un espectáculo de este nivel"

14:55 - | Felipe Correa: "Al nuevo directorio de la Federación le tenemos que presentar nuestro proyecto, y tiene que tener la continuidad de Nicolás Córdova en las juveniles y su equipo de 17 personas"

14:54 - | Felipe Correa: "Desde un inicio miramos al 2030. Estamos muy satisfechos con el proceso que se está haciendo. El balance general del proceso en este año y más en las juveniles es muy positivo"

14:53 - | Nicolás Córdova: "Si me voy satisfecho o no, hemos hecho todo muy a conciencia. A veces hemos ganado, a veces perdido, pero siempre con la óptica de que estos jugadores se desarrollen"

14:50 - | Nicolás Córdova: "Respecto a si es mi último partido o no, no le doy mucha importancia. Como está la situación en la Federación, puede pasar de todo. Estoy a muerte con el proyecto, las juveniles son importantes. Trabajamos para quien esté acá el próximo año, tenga un abanico de jugadores"

14:49 - | Nicolás Córdova: "Los chicos están creciendo, recién haciendo sus primeras armas en la selección. Estamos muy esperanzados"

14:48 - | Córdova: "Estoy completamente de acuerdo; en lo que hemos fallado en Clasificatorias es de local. Cuando se fue a Mundiales era muy importante. Cuando la gente acompaña, se hace un poquito más fácil. Eso también es responsabilidad de nosotros"

14:47 - | Nicolás Córdova: "Defensivamente se hizo bien, ese es un punto a mantener. Tener mucha más convicción a la hora de atacar y más prestancia de juego a la hora de tener el balón son los puntos a mejorar"

14:45 - | Nicolás Córdova, DT de @LaRoja y la "revancha" con Colombia: "Estos días se han utilizado más para recargar energías. Hoy y mañana en la mañana vamos a preparar el partido. Todos están en condiciones salvo Diego (Ulloa, liberado de la nómina)"

14:42 - | Felipe Correa y la baja del Estadio Nacional para recibir a Colombia: Se tenía que jugar en la mejor cancha posible, en este caso la del Monumental. Espero que la gente nos pueda acompañar. El Estadio Monumental está en óptimas condiciones"

14:41 - | Inicia la conferencia de prensa de La Roja previa al amistoso con Colombia. Antes de que hable Nicolás Córdova, el gerente de selecciones Felipe Correa confirma al Estadio Monumental como nuevo escenario del partido

14:05 - | Comenta junto a Cooperativa Deportes, te leemos Participa por dos entradas dobles para el amistoso de la Roja: ¿Cuál es el gol más inolvidable de la selección chilena contra Colombia? Comenta con un mensaje de voz al WhatsApp de voz 56978880770 https://t.co/AwMhfEyxBV %u2014 Cooperativa (@Cooperativa) November 16, 2026