Quiroz defendió embargos a deudores del CAE y llamó a reprogramar: "Las deudas se pagan"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió este lunes los cobros y embargos realizados por la Tesorería General de la República (TGR) a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), enfatizando que quienes mantienen obligaciones pendientes deben regularizar su situación mediante los mecanismos de reprogramación disponibles.

Según publicó La Tercera, tras participar en el comité político ampliado en La Moneda, el secretario de Estado sostuvo que el CAE es financiado con recursos públicos. "Todos los años el Gobierno de Chile tiene que gastar 500 millones de dólares pasando de la plata a los bancos porque no son los bancos los que pierden. Cuando alguien no paga el CAE, el que pierde es el Estado de Chile", afirmó.

Quiroz destacó que cerca de 30 mil personas han reprogramado sus deudas desde el inicio de la actual administración y aseguró que se mantendrán las facilidades para quienes busquen ponerse al día. "Las deudas se pagan y el mejor camino es acercarse a reprogramar", insistió.

Además, Quiroz aseguró que solicitará a Tesorería evaluar alternativas para quienes mantienen deudas pendientes, con el objetivo de facilitar su regularización. En esa línea, afirmó "el objetivo principal es que la gente se acerque, reprograme; va a dar todo tipo de facilidades, todo tipo de plazos, todo tipo de comprensión", aunque reiteró que el principio seguirá siendo que las obligaciones contraídas deben ser cumplidas.

El tema también fue abordado por dirigentes de Chile Vamos, quienes solicitaron revisar eventuales errores en los procesos de cobro. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló que se pidió al Ejecutivo actuar con "atención y prolijidad", debido a que existirían casos de personas afectadas que no corresponderían a los criterios anunciados previamente.

Por su parte, el jefe de bancada de diputados de RN, Diego Schalper, respaldó los esfuerzos para aumentar la recaudación y combatir el uso abusivo de beneficios estatales, aunque coincidió en la necesidad de evaluar si algunos contribuyentes fueron incluidos erróneamente en los procedimientos de cobro.

"el ministro lo que está intentando, cosa que yo comparto, es combatir lo que él ha denominado, y yo también comparto, fraudes sociales. O sea, el empleo de beneficios del Estado de manera abusiva", asguró Schalper.