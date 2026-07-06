Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago17.4°
Humedad23%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Educación | Colegios

Jóvenes chilenas clasificaron a final mundial de tecnología: viajan a India

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Con inteligencia artificial, desarrollaron una app que en la línea de los ejes de la ley Karin.

Jóvenes chilenas clasificaron a final mundial de tecnología: viajan a India
 Technovation Girls Chile

El equipo Green Apple Girls, Agustina, Jaelyn, Catalina y Sofía, viajará a Bangalore.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Nuevamente un grupo de estudiantes secundarias chilenas se ubica entre las adolescentes más creativas del mundo a nivel de tecnología, pues con un desarrollo con inteligencia artificial y una interfaz como aplicación para celulares fueron seleccionadas para la final mundial del programa global Technovation Girls.

Sofía, Jaelyn, Catalina y Agustina -bajo el nombre de Green Apple Girls- viajarán a Bangalore, India, y durante octubre expondrán su proyecto Lexaura, "una app. diseñada para combatir el acoso laboral, el abuso y la desinformación en torno a la legislación laboral (como la ley Karin)".

"Enfocada en proteger a los segmentos más vulnerables de la sociedad, Lexaura guía a los empleados a identificar conductas de explotación a través de una interfaz interactiva, contribuyendo directamente a disminuir los índices de estrés y promover el empleo productivo", detalla Technovation Girls Chile sobre el trabajo de las jóvenes, que participaron en el programa de la ONG desarrollado en la sede San Joaquín de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), y con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia).

Mejor de Latam: el otro grupo chileno que destacó en Technovation 2026

La selección 2026 del programa global Technovation Girls también destacó a otro grupo de adolescentes chilenas, como el Mejor Equipo de la Región Latam, que enfocó su trabajo en una aplicación que aborda el uso de móviles en entornos escolares.

Amapola, Valeria, Sofía y Francisca, el equipo BYTEBITES, desarrolló Kairós, una app. que, "con un enfoque ético y seguro", aborda la "dependencia de los estudiantes a los dispositivos móviles en entornos escolares".

"Lejos de las prohibiciones tradicionales, Kairós promueve la autonomía y hábitos digitales saludables. El proyecto destaca por su compromiso con la privacidad, operando de manera local sin almacenar datos personales, y por su accesibilidad, ofreciendo versiones gratuitas para centros educativos vulnerables, garantizando equidad en el bienestar digital", valoró la organización.

Las niñas crearon Kairós en las aulas de Ingeniería UC, en San Joaquín, y también fueron apoyadas en temas de IA por Cenia.

Imagen foto_00000012
BYTEBITES: Valeria, Amapola, Sofía y Francisca.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada