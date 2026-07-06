Jóvenes chilenas clasificaron a final mundial de tecnología: viajan a India

Nuevamente un grupo de estudiantes secundarias chilenas se ubica entre las adolescentes más creativas del mundo a nivel de tecnología, pues con un desarrollo con inteligencia artificial y una interfaz como aplicación para celulares fueron seleccionadas para la final mundial del programa global Technovation Girls.

Sofía, Jaelyn, Catalina y Agustina -bajo el nombre de Green Apple Girls- viajarán a Bangalore, India, y durante octubre expondrán su proyecto Lexaura, "una app. diseñada para combatir el acoso laboral, el abuso y la desinformación en torno a la legislación laboral (como la ley Karin)".

"Enfocada en proteger a los segmentos más vulnerables de la sociedad, Lexaura guía a los empleados a identificar conductas de explotación a través de una interfaz interactiva, contribuyendo directamente a disminuir los índices de estrés y promover el empleo productivo", detalla Technovation Girls Chile sobre el trabajo de las jóvenes, que participaron en el programa de la ONG desarrollado en la sede San Joaquín de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), y con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia).

Mejor de Latam: el otro grupo chileno que destacó en Technovation 2026

La selección 2026 del programa global Technovation Girls también destacó a otro grupo de adolescentes chilenas, como el Mejor Equipo de la Región Latam, que enfocó su trabajo en una aplicación que aborda el uso de móviles en entornos escolares.

Amapola, Valeria, Sofía y Francisca, el equipo BYTEBITES, desarrolló Kairós, una app. que, "con un enfoque ético y seguro", aborda la "dependencia de los estudiantes a los dispositivos móviles en entornos escolares".

"Lejos de las prohibiciones tradicionales, Kairós promueve la autonomía y hábitos digitales saludables. El proyecto destaca por su compromiso con la privacidad, operando de manera local sin almacenar datos personales, y por su accesibilidad, ofreciendo versiones gratuitas para centros educativos vulnerables, garantizando equidad en el bienestar digital", valoró la organización.

Las niñas crearon Kairós en las aulas de Ingeniería UC, en San Joaquín, y también fueron apoyadas en temas de IA por Cenia.