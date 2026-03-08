Luego del quiebre ocurrido esta semana, el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast se reunieron este domingo en el Palacio de La Moneda a tres días del cambio de mando, a fin de reanudar el proceso de modo "ejemplar".

Tras la cita, ambos dieron puntos de prensa por separado, y en el suyo, Boric comunicó que el encuentro "tenía como fin retomar lo que a comienzos de semana se vio interumpido, que era la entrega de información de entregas que considero profundamente relevantes y sobre los cuales el Mandatario electo deberá tomar decisiones y su continuidad".

"Valoro mucho que, dejando de lado las diferencias que pudieron existir, el Mandatario electo haya acogido la invitación de venir a La Moneda después de su viaje (a Miami) y continuar con la sana tradición de que los cambios de mando en Chile, independiente de las diferencias políticas, son impecables y republicanas", señaló el Presidente saliente.

"Ambos, como líderes de nuestros sectores y como jefes de Estado, teníamos que estar a la altura (...). Doy por superadas las diferencias que pudieron haber existido y les garantizo a los chilenos y chilenas que el 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable", cerró el frenteamplista.

