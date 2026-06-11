Escolares chilenas irán a mundial científico con innovadoras gomitas elaboradas con nopal

Dos estudiantes del Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás, en la Región de Ñuble, representarán a Chile en una de las competencias científicas escolares más importantes del mundo gracias a un innovador proyecto que desarrollaron a partir del nopal, un cactus presente en distintas zonas del país.

Se trata de Valeska Faúndez y Emilia Pedrero, ambas de 17 años y alumnas de cuarto medio químico-biológico, quienes comenzaron la investigación hace dos años luego de conocer estudios que atribuían a esta planta propiedades asociadas al control de la glucosa, la obesidad y el crecimiento de ciertas células cancerígenas.

Con la idea de acercar esos posibles beneficios a las personas de una manera más simple, las jóvenes decidieron crear gomitas comestibles elaboradas a base de nopal. El trabajo fue desarrollado junto a su profesora guía, Valentina García, en los laboratorios del establecimiento educacional.

La iniciativa comenzó a ganar reconocimiento en distintas ferias científicas, donde obtuvo destacados resultados a nivel regional y nacional. Su desempeño en la Expociencia Nacional les permitió conseguir una acreditación internacional para participar en la Genius Olympiad 2026, certamen que se realizará este mes en Rochester, Estados Unidos, y que reunirá a estudiantes de más de 70 países.

La profesora García aseguró a Meganoticias que este logro demuestra las capacidades que existen en la educación pública cuando los estudiantes cuentan con espacios para desarrollar proyectos científicos y tecnológicos.

El viaje de las alumnas será financiado por la Fundación Te Apoyamos, creada por Andrónico Luksic. Su directora ejecutiva, Carolina Ubilla, valoró el trabajo de las estudiantes y señaló que casos como este reflejan el talento que existe entre los jóvenes del país.

A pocos días de viajar a Estados Unidos, las estudiantes aseguraron que nunca imaginaron llegar tan lejos con una iniciativa nacida en su liceo. Ambas coinciden en que esta experiencia fortaleció su interés por la ciencia y sus planes de estudiar Medicina en el futuro, con la intención de aportar al bienestar de las personas a través de la investigación.