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Escuela Andina: El proyecto que transforma el Desierto de Atacama en "laboratorios naturales"

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Escuela Andina
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El proyecto "Escuela Andina - Laboratorios Naturales", ejecutado por profesionales del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y del Museo de la Universidad Católica del Norte, busca transformar la manera en que se educa en el norte del país, convirtiendo la naturaleza que brinda el Desierto de Atacama -con sus salares, volcanes y géisers- en espacios de aprendizaje colaborativo.

En un nuevo capítulo del podcast "Cortar por Lozano" en Cooperativa, profundizamos sobre este novedoso programa, que en su ciclo 2022-2024 benefició a más de 350 personas de forma directa, y a más de 3.600 de manera indirecta.

El investigador Carlos Chiappe, director de la iniciativa, explicó que San Pedro de Atacama "es un laboratorio natural muy específico, por las diferentes cosas que vamos a encontrar: géisers, salares, volcanes, cordilleras, lagunas altiplánicas, y todos esos esos lugares son sitios de recepción y creación de un nuevo conocimiento en conjunto, en colaboración con los actores del espacio educativo y de la comunidad Licán Antai".

Próximamente, el proyecto sumará talleres interdisciplinarios en domos geodésicos y un espacio educativo itinerante que recorrerá los salares y volcanes de la Región de Antofagasta, consolidando una propuesta pedagógica que conecta a la infancia nortina con su territorio.

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