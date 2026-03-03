Síguenos:
El trabajo del Inach por la preservación de las especies antárticas

Publicado: | Fuente: Cooperativa
El biotecnólogo Alejandro Font, del Instituto Antártico Chileno (Inach), comentó en Cooperativa el trabajo que realiza en la Región de Magallanes -bajo exigentes estándares- a favor de la preservación de alrededor de 36 especies "que pueden verse afectadas en eventuales de escenarios de cambio climático".

En las investigaciones "nos preocupamos de mantener las condiciones de temperatura, salinidad, replicar -en la medida de lo que la tecnología permite- las condiciones en que habitan (los ejemplares); sobre todo el frío, que debe ser constante, sin importar lo que ocurra acá en Magallanes... Tenemos que mantener estas condiciones que son bien únicas", explicó el científico a Lo Que Queda del Día.

Con dicho desafío cubierto, las aludidas especies son sometidas a un "estudio interdisciplinario respecto de cómo habitan el espacio, cómo se comportan sus conductas, indicadores de estrés. La verdad es que estamos aprendiendo mucho sobre cuáles son sus características", detalló Font.

