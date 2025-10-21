Contraloría ordenó que la UFRO devuelva al fisco más de 4.300 millones de pesos

La Contraloría General de la República (CGR) ordenó a la Universidad de La Frontera (UFRO) reintegrar más de 4.300 millones de pesos al fisco por irregularidades en su uso.

El órgano señaló, en un comunicado, haber detectado una serie de inconsistencias presupuestarias al auditar los recursos del Aporte Institucional de Universidades Estatales (AIUE) entre enero de 2019 y diciembre de 2024.

"En ese período, la UFRO percibió recursos del Estado por más de $27.417 millones. No obstante, al 31 de diciembre del año pasado había rendido $21.776 millones a la Subsecretaría de Educación Superior, quedando por ejecutar más de $5.641 millones al 31 de diciembre de 2024", precisaron.

Sin embargo, al revisar las cuentas corrientes de la institución, "presentaban un saldo de solo $1.302 millones, constatándose la falta de disponibilidad por más de $4.339 millones".

Ante esta situación, Contraloría envió un informe al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y a la Superintendencia de Educación "para los fines que correspondan".