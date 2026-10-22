Rectora UChile: "El marco regulatorio nos impide ser más eficientes"

La rectora de la Universidad de Chile y presidenta subrogante del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), Alejandra Mizala, cuestionó este jueves la rigidez burocrática impuesta por ley a las casas de estudio públicas.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, la autoridad académica advirtió que las normativas actuales limitan la gestión interna, restan agilidad y colocan a las universidades del Estado en una posición de desventaja para competir dentro del sistema nacional de educación superior.

"Nosotros, las universidades, en particular las del Estado, estamos sujetas a un marco regulatorio que es como jugar fútbol con un pie amarrado o como trabajar con una mano detrás amarrada. El marco regulatorio nos impide ser más eficientes", cuestionó Mizala.

En esta línea, advirtió que están "sujetos a la misma reglamentación que un ministerio, pero las universidades tenemos que autofinanciarnos. Como ejemplo, la Universidad de Chile, con todos los fondos que recibe del Estado en relación con sus ingresos operacionales, esos fondos representan cerca del 25% (...) eso significa que el resto, el 75% restante, nosotros tenemos que autofinanciarnos".

Alejandra Mizala cuestionó las trabas administrativas que rigen a los planteles estatales y sentenció que "el marco regulatorio nos impide ser más eficientes". (FOTO: ATON)

Ante este diagnóstico, la autoridad adelantó que el Cuech trabaja en un plan para presentarle al Gobierno y así "ir avanzando en una modernización de la gestión de las universidades del Estado, porque efectivamente es mucho más difícil trabajar con la reglamentación que nosotros tenemos ".

Mizala puntualizó que estas conversaciones ya comenzaron a nivel técnico con la Subsecretaría de Educación Superior -donde vio "muy abiertos a avanzar en este sentido"- y que se extenderán en paralelo a la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda.

Mantener los recursos del 2026 y asumir el impacto inflacionario

En materia presupuestaria, la académica subrayó que, en medio de la estrechez de las arcas públicas, los planteles superiores no están exigiendo aumentos reales, sino frenar un descalabro financiero en Educación Superior y Ciencias, asumiendo de antemano un margen de retroceso provocado por la inflación.

"Las universidades lo que estamos solicitando, tanto respecto de Educación Superior como respecto de Ciencias, es que se mantenga el presupuesto. Y que se mantenga el presupuesto por lo que se llama el deflactor del gasto, que es un porcentaje de 2,88%, que es menor que la inflación que vamos a tener. O sea, ya estamos, por ese efecto, por esa brecha, perdiendo recursos", aseveró.

En el plano financiero, la rectora recalcó que "entendiendo que hay restricciones", las instituciones solicitan únicamente "los mismos recursos que teníamos el 2026". (FOTO: ATON)

Por esto, la rectora de la Universidad de Chile aclaró: "No estamos pidiendo más recursos, estamos pidiendo los mismos recursos que teníamos el 2026. Y eso es lo mínimo que podemos hacer".

La líder universitaria remarcó que las casas de estudios comprenden el contexto macroeconómico, pero alertó que debilitar la investigación y la formación profesional es un error estratégico.

Movilizaciones estudiantiles: Priorizar el diálogo con el Gobierno

Consultada sobre la posibilidad de que la reducción de partidas reactive con fuerza las protestas universitarias -tras marchas recientes que incluyeron incidentes en la Alameda- la rectora afirmó que "los estudiantes sí están atentos a estos recortes".

"Los estudiantes están atentos, pero también entienden que este momento los rectores y rectoras estamos conversando, estamos planteando nuestras inquietudes y que efectivamente hay que ir dando espacio para eso, para la conversación. O sea, cuando las subcomisiones rechazan los presupuestos -que es un poco lo que ocurrió en Educación Superior y en Ciencias ayer- da pie para la conversación", enfatizó Mizala.

En ese sentido, concluyó señalando que las manifestaciones masivas pueden terminar por desviar los esfuerzos gremiales prioritarios.