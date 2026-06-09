Ues estatales solidarizaron con deudores CAE y pidieron al Gobierno establecer mesa de trabajo
"Hay que escuchar la voz de aquellos que hoy están manifestando (que existe) una falta de humanidad", dijo la presidenta y vocera del Cuech, Marisol Durán Santi.
"Exalumnos, de un momento a otro, se vieron con las cuentas vaciadas y, claramente, todos trabajamos para cumplir con nuestros compromisos", aseveró.
"De un día para otro, encontrarse con esa situación (la cuenta en cero) debe ser desastrosa. Creemos que esa forma (de cobrar) no es la más adecuada", añadió la también rectora de la UTEM.