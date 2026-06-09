Ues estatales solidarizaron con deudores CAE y pidieron al Gobierno establecer mesa de trabajo

El Consorcio de Universidades Estatales (Cuech) solidarizó con la situación que viven los morosos del CAE -que han denunciado el embargo total su sueldo por parte de Tesorería para saldar forzosamente sus deudas- y pidió al Gobierno establecer una mesa de trabajo.

"Creo que hay que escuchar la voz de aquellos que hoy están manifestando (que existe) una falta de humanidad. Exalumnos, de un momento a otro, se vieron con las cuentas vaciadas y, claramente, todos trabajamos para cumplir con nuestros compromisos: familia, obligaciones, salud, vivienda y la educación de nuestros hijos", dijo la presidenta y vocera del Cuech, Marisol Durán Santi.

"De un día para otro, encontrarse con esa situación debe ser desastrosa. Creemos que esa forma (de cobrar) no es la más adecuada y llamamos a las autoridades a establecer una mesa del trabajo", expresó.

Durán Santi -que también es la rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)- asistió esta jornada al Congreso para acompañar el despacho a ley del proyecto que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento, impulsada por el Gobierno de Boric.