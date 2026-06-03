Cuenta Pública: Cadem registró leve alza para Kast y alto apoyo a ley anti vándalos e incivilidades

La aprobación al Presidente José Antonio Kast experimentó una leve mejoría, de tres puntos porcentuales, tras la Cuenta Pública que rindió el lunes ante el Congreso Pleno.

Así lo consigna la última edición de la encuesta Plaza Pública de la empresa Cadem, que cifró la valoración positiva del Mandatario en 41 por ciento, con un 55 por ciento de desaprobación (tres puntos menos que la medición inmediatamente anterior, publicada el 29 de mayo).

De acuerdo al sondeo, un 78 por ciento de los consultados vio o se informó del discurso del Presidente -la visibilidad más alta de una Cuenta Pública desde el año 2010-, pero sólo el 50 por ciento lo evaluó como "bueno" o "muy bueno": la evaluación positiva más baja de una primera Cuenta Pública, 13 puntos menos que la similar de Gabriel Boric.

Un 59 por ciento estima que el fundador del Partido Republicano "no fue autocrítico", un 56 por ciento que no tiene un plan de seguridad concreto, y el 54 por ciento no cree que haya demostrado una hoja de ruta clara.

Al mismo tiempo, 76 por ciento opina que el principal mensaje del discurso fue el de un "gobierno de emergencia en seguridad, economía e inmigración".

Los ejes más mencionados son seguridad, delincuencia y crimen organizado; economía, crecimiento, inversión, empleo y reconstrucción nacional; todos con 38 por ciento.

Alto apoyo a medidas en seguridad, bajo optimismo económico

Cadem registró un altísimo nivel de apoyo ciudadano a las medidas de seguridad anunciadas: el "plan de intervención intensiva en 50 barrios críticos" logra 92 por ciento, y "quitar beneficios sociales a personas que cometan ciertos delitos o incivilidades", en el marco de la creación de un Registro de Vándalos e Incivilidades, tiene 87 por ciento.

Poco más abajo, mejorar las condiciones económicas a Carabineros que postulen a la escuela tiene 85 puntos, duplicar la construcción de cárceles y fortalecer la segregación 82, e implementar un "Plan Retorno" para incentivar la salida voluntaria de inmigrantes irregulares, 80 por ciento a favor.

Las medidas que menos apoyo reciben son establecer el Día Nacional de la Teletón (44%), crear la Secretaría del Plan Chile Renace para enfrentar la baja natalidad (48%), y expandir y modernizar los puertos de Valparaíso y San Antonio (54%)

A la vez, las medidas que se ven más probables de cumplir en los próximos cuatro años son aprobar el Día Nacional de la Teletón (64%), aprobar el plan Escuelas Protegidas (64%; esto ya ocurrió, de hecho, ayer martes), fortalecer el rol de Carabineros y la PDI (63%), modificar el sistema de selección de alumnos en los colegios (61%), modernizar el Estado y cortar ministerios (58%) y aprobar el proyecto de Sala Cuna Universal (57%).

En contraste, las medidas consideradas menos probables de cumplirse durante estos cuatro años son bajar el desempleo al 6 por ciento (sólo 38 por ciento lo ve posible), que Chile vuelva a crecer al 4 por ciento (37%) y mejorar los ingresos de las personas (35%).

Todavía menos fe hay en "que Chile deje de ser un país de arrendatarios y vuelva a ser un país de propietarios" (33%) y en revertir la caída en las tasas de natalidad (22%).