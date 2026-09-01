SLEP solicita protección especial para el Instituto Nacional por continuas amenazas

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Santiago Centro solicitó medidas inmediatas de protección para los docentes, funcionarios, directivos y estudiantes del Instituto Nacional, ante una serie de amenazas en contra de esa comunidad educativa.

Mediante una querella presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía el pasado jueves, el sostenedor pidió aplicar medidas de vigilancia, control de acceso, evaluación de riesgo, enlace policial y canales de emergencia en el liceo emblemático.

En un anexo de 16 páginas, el SLEP enumera tres amenazas recibidas entre junio y agosto: en primer lugar, el inspector general fue amedrentado mediante un video enviado a su WhatsApp, el que muestra municiones, un arma cortopunzante y un mensaje en su contra escrito en una hoja de papel, incidente que en su momento motivó la suspensión de las clases.

A la vez, una estudiante ya fue detenida por la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI Metropolitana, como sospechosa de amenazar a la rectora del establecimiento educacional en redes sociales.

Finalmente, el documento apunta a una acción dirigida a toda la comunidad educativa pues, a través de un correo electrónico, un sujeto aseguró que perpetraría una masacre en el recinto.

Vínculo con amenazas en universidades

La querella alerta que tales hechos no constituyen un episodio aislado, sino que representan un patrón de actos violentos y coordinados que han afectado al colegio desde el inicio del año escolar.

Los responsables se identifican como integrantes de un grupo que el FBI estadounidense califica como "extremista", y es el mismo colectivo al que dijo pertenecer el único imputado por amenazar con masacres en universidades de la capital.

Si bien la jornada escolar se ha desarrollado con normalidad este martes, personal de Control de Orden Público de Carabineros está desplegado en la esquina de San Diego con la Alameda, y listo para intervenir en caso de algún incidente.

A la espera de recibir resguardos, el liceo ya implementó un sistema de acceso que consiste en escanear el código QR de la cédula de identidad para ingresar.

Colegio de Profesores respalda petición del SLEP

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, demandó que "esa comunidad sea resguardada y cuidada", por cuanto "estas amenazas son muy serias; son algo distinto a lo que tradicionalmente se ha visto en los últimos años en el Instituto Nacional, con los encapuchados".

"Estas son amenazas directas de asesinar o atentar fuertemente contra la comunidad escolar, y tiene reminiscencia de situaciones vividas en otros países. Es algo demasiado serio y por lo tanto, a nuestro entender, se justifica la solicitud de un resguardo especial y protección a la comunidad escolar", cerró el líder del Magisterio.

Para la directora de Estudios de Acción Educar, Francisca Espinoza, lo denunciado "muestra una realidad que no podemos normalizar: los docentes deben poder ejercer su labor en espacios seguros, y sentirse respaldados frente a situaciones de violencia o amenazas".

"Sabemos además que estos hechos terminan deteriorando la convivencia y el aprendizaje de toda la comunidad escolar. Por eso, es tan importante avanzar en herramientas efectivas para los establecimientos, y seguir fortaleciendo a la autoridad docente, reconociendo su criterio profesional y respaldando su actuar frente a situaciones que ponen en riesgo el normal desarrollo de la actividad educativa", propuso la investigadora.