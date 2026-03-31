Violencia escolar: 4 de cada 10 profesores han sido agredidos por estudiantes

La violencia escolar sigue en aumento y deja cifras que reflejan un problema extendido en el sistema educativo, con 4 de cada 10 profesores que reportan haber sido agredidos por estudiantes según el Índice Nacional de Bienestar Docente 2025.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Educación, durante 2025 se registraron 125 denuncias por agresiones de estudiantes contra docentes, la cifra más alta desde 2017, cuando se reportaron 112 casos. El dato representa además un aumento de 39,39% respecto de 2024, año en que se registraron 92 denuncias.

El fenómeno se extiende a nivel nacional: 15 de las 16 regiones del país reportaron este tipo de hechos, siendo Arica la única sin casos. La Región Metropolitana con 47 casos, concentró la mayor cantidad de denuncias.

En cuanto al tipo de establecimiento, los recintos particulares subvencionados lideran con 58 denuncias, seguidos por los municipales con 33, los Servicios Locales de Educación Pública con 25 y los particulares pagados con 7.

A estas cifras se suman 121 denuncias por agresiones de apoderados contra funcionarios, además de un aumento en los casos de maltrato entre trabajadores de la educación, que pasaron de 104 a 152 en un año.

Caso en Calama reabre debate por violencia escolar

A esta alza se suma una serie de episodios recientes que han elevado la preocupación pública. El más grave ocurrió en Calama, marcando un hito como la primera masacre al interior de un establecimiento educacional en Chile, donde un estudiante dio muerte a una inspectora y dejó a otra funcionaria herida, además de atacar a tres alumnos.

Casos similares también se han registrado en otras ciudades del país. En Curicó, un estudiante fue sorprendido portando un arma de fuego al interior de su colegio; en Angol, un joven de 17 años fue detenido con armas y droga en un liceo; y en Ñuñoa, un alumno resultó herido tras ser atacado con un arma blanca por otro estudiante.

Según Emol, la académica de la Escuela de Psicología de la Usach, Francisca Jaque-Morales, señaló que "lo ocurrido en Calama marca un precedente de máxima gravedad para el sistema educativo chileno, porque expresa la irrupción de violencia letal al interior de un establecimiento educacional y afecta directamente a una trabajadora de la educación"

En la misma línea, la directora del Laboratorio de Investigación e Innovación Docente de la U. San Sebastián, Paulina Guzmán afirmó que el caso "Este caso instala una señal de alerta para todo el sistema educativo. La seguridad y el bienestar no pueden seguir siendo temas secundarios, porque la evidencia ya muestra que la violencia es un fenómeno extendido".

"Lo que sucedió en Calama no es un hecho aislado, sino un síntoma de un problema que necesita de respuestas integrales y colectivas", añadió la investigadora.

Las cifras y los hechos recientes han reactivado el debate sobre seguridad y convivencia escolar, en un contexto donde expertos coinciden en que el fenómeno responde a múltiples factores y requiere medidas estructurales para su abordaje.