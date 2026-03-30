Ataque en Calama fue planificado por cuatro meses para imitar masacres escolares de EE.UU.

Nuevos antecedentes rodean el ataque del viernes en el Instituto Silva Lezaeta de Calama: según la PDI, el imputado planificó la agresión durante al menos cuatro meses, con un plan detallado en un cuaderno que buscaba imitar masacres escolares en Estados Unidos.

Entre las diligencias filtradas en las últimas horas, la PDI incautó un cuaderno donde el imputado detallaba su plan. El documento establecería que la preparación comenzó al menos cuatro meses antes del ataque y que el estudiante buscaba replicar episodios de violencia escolar ocurridos en Estados Unidos.

El imputado portaba diversas armas blancas, gas pimienta y jeringas con cloro al momento del ataque. Pese a que se indagan antecedentes de salud mental, el fiscal regional señaló que hasta ahora no hay pruebas que lo declaren inimputable. La formalización está fijada para este martes.

Dos víctimas en estado crítico

La inspectora María Victoria Reyes murió a causa del ataque. La funcionaria Aidé Moya Moya, de 57 años, permanece en el Hospital del Cobre con riesgo vital.

En igual condición se encuentra el menor de 15 años trasladado al Hospital Regional de Antofagasta. Las próximas horas son cruciales para ambos.

Calama despide a su inspectora

En medio de la investigación, la ciudad vive su segundo día de duelo. El frontis del colegio se transformó en altar ciudadano con velas, globos blancos y pancartas exigiendo justicia.

El cortejo fúnebre partirá este lunes a las 08:00 hacia La Huayca, donde María Victoria Reyes será cremada.

"No merecía lo que le hicieron", dijo una apoderada que la recordó como una persona que llamaba "pollitos" a sus estudiantes.

El gremio llamó a una jornada de reflexión para este lunes. Su presidenta, Paulina Cartagena, cuestionó la efectividad de los detectores de metales: "¿Quién va a detectar y qué va a ocurrir con ese estudiante que finalmente lleve o porte un arma blanca?", planteó.