Desafíos en Codelco: Nuevo liderazgo y la verdad tras cifras de producción

La Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) se encuentra en un momento de redefinición con el nombramiento de Bernardo Fontaine como su nuevo presidente del directorio ejecutivo, sucediendo a Máximo Pacheco.

Esta transición ocurre en medio de acusaciones de una presunta sobrestimación de la producción en diciembre de 2025, lo que ha puesto en marcha un proceso de auditoría y generado un amplio debate en esferas políticas y económicas.

Pacheco, al dejar su cargo tras cuatro años de gestión, se mostró satisfecho con su labor y defendió la estabilidad de la empresa. En entrevista con el diario El País, afirmó que "Chile no se cae a pedazos" y que la estatal chilena "no está quebrada ni fundida".

También sugirió que algunas de las críticas y cuestionamientos provienen de "sectores que buscan que Codelco se privatice".

Máximo Pacheco, presidente saliente, insiste en que la principal minera del país no está "quebrada ni fundida". (FOTO: ATON)

Gobierno respalda a Fontaine y aborda auditoria

El Gobierno, por su parte, ha respaldado la designación de Fontaine, destacando su idoneidad para liderar la estatal.

"Es un gran ejecutivo, que tiene una gran trayectoria y creemos que es el adecuado para liderar una compañía que es muy importante para Chile", afirmó el viceministro de Minería y Economía, Daniel Mas.

Respecto a la inminente auditoría, el secretario de Estado afirmó que están "esperando" los resultados del proceso que "implementó el mismo gobierno corporativo actual".

El viceministro Daniel Mas enfatizó la trayectoria de Fontaine y la necesidad de una auditoría profunda para "clarificar con detalle todo lo que ha pasado" en la empresa. (FOTO: ATON)

De todas maneras, adelantó que "el nuevo directorio va a entrar mucho más profundo, ya sea con auditorías internas o externas, para clarificar con detalle todo lo que ha pasado en la compañía que es de todos los chilenos".

Desde el ámbito económico, la eficiencia de Codelco ha sido puesta en entredicho. El economista chileno y exviceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, cuestionó el desempeño de la empresa.

Según Daza, los datos comerciales revelan que los costos duplican a las de las compañías mineras privadas de similares características, lo que plantea serias dudas sobre su competitividad.

Oficio a Contraloría

La situación ha escalado al terreno político. El diputado Jaime Mulet (FRVS) denunció la situación ante el Ministerio Público, expresando su preocupación por la falta de fiscalización y las posibles irregularidades.

"Claramente Codelco tiene dificultades en ser fiscalizada y ese es el principal problema. Por eso es por lo que pueden ocurrir situaciones como la eventual adulteración de la producción en diciembre", advirtió el parlamentario.

"He oficiado a la Contraloría e hice la denuncia, porque tiene que averiguarse bien y hay antecedentes para suponer que se alteró la producción. Me llegaron antecedentes a mí también y lo denuncié hace más de 50 días", añadió.

Economistas advierten que la corrección de datos podría impactar negativamente las tasas de crecimiento interanual y la credibilidad del sector. (FOTO: ATON)

Por su parte, el senador republicano Renzo Trisotti defendió a Fontaine y aseguró que "tiene todas las competencias y capacidades para ejercer la presidencia ejecutiva de Codelco".

Además, acusó a la izquierda, durante el pasado gobierno, de "administrar pésimo y llevar a muchas de las empresas estratégicas a enfrentar problemas financieros".

Implicancias económicas

Las implicancias económicas de una posible corrección en las cifras de producción no son menores.

Carlos Smith, economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, advirtió que "esto podría afectar las series desestacionalizadas, las tasas de crecimiento interanual y los cálculos del aporte minero al PIB que hace el Banco Central".

"Por lo tanto, esto no es menor desde esa perspectiva, lo que podría implicar el tener que corregir todas esas cifras que afecta (...) a la credibilidad institucional", puntualizó el experto.

Autoridades asistirán a la Comisión de Minería

Ante la magnitud de la denuncia, el senador socialista Juan Luis Castro solicitó que la plana directiva de Codelco, la Comisión del Cobre de Chile y el viceministro Mas sean citados ante la Comisión de Minería del Senado.

Esta petición fue acogida, y los representantes deberán comparecer para indagar en detalle sobre la sobrestimación de producción reportada en diciembre de 2025.

La expectativa es que este encuentro arroje más luz sobre la situación y las medidas que se tomarán para asegurar la transparencia y la correcta gestión de la principal empresa estatal chilena.