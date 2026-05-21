Experto y cifras "infladas" de Codelco: Quizás hay un patrón de sobreestimación

El reporte de Codelco que contuvo cifras "infladas" de la producción de diciembre de 2025 levantó el debate sobre si este hecho constituye un error puntual o si se cometió deliberadamente para obtener bonos, es decir, los incentivos anuales para trabajadores que cumplan requisitos de antigüedad y asistencia.

La cuprífera está en el ojo del huracán por haber sobreestimado la producción de 27 mil toneladas de cobre durante el mentado mes, de los cuales 20 mil son de la división Chiuquicamata y siete mil de Ministro Hayes, lo que en total equivale al 2% de la producción propia de la estatal.

Ante ello, Codelco inició una auditoría y el miércoles tomó conocimiento de ella, en la que dictó la desvinculación de un ejecutivo y la amonestación de otros siete, más la instrucción de revisar y actualizar la normativa interna relativa a los reportes, incorporando estándares y mejores prácticas internacionales.



"Reafirmamos ante los trabajadores de la empresa, ante las autoridades y ante el mercado y todos sus grupos de interés, que actuará con la máxima firmeza frente a cualquier desviación de sus normas y controles internos, resguardando siempre una gestión basada en la responsabilidad, la transparencia y el estricto apego a sus estándares corporativos", dijo la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de la empresa, Tamara Agnic.

Sin embargo, desde el mundo de los expertos hay inquietud. El economista de la Universidad del Desarrollo Carlos Smith indicó que podría existir en Codelco un patrón de sobreestimación.

"Pasamos de una anomalía en Chuquicamata a, quizás, un patrón de sobreestimación en al menos dos divisiones al mismo tiempo. Es peor que la narrativa inicial de que era un error puntual, y la hipótesis que uno se empieza a preguntar es si esto es sistemático y si pasaba para obtener los bonos más seguido de lo que hoy día se descubre", dijo.

"A precios actuales del cobre, 27 mil toneladas valen aproximadamente 375 millones de dólares. Si bien Codelco aclaró que no se han identificado efectos negativos que hagan necesario modificar los estados financieros auditables, esto tiene un efecto y lo es en bonos, en credibilidad y en composición de los flujos temporales", sostuvo.

Senador PS Juan Luis Castro: "Es muy difícil pensar que fue solo un error"

En ello coincidió el senador socialista Juan Luis Castro: "Esto afecta la confianza pública y, siendo Codelco una entidad que no puede desaparecer ni se debe privatizar, hay ejecución de controles que han fallado".

"Yo espero que esto termine en la Justicia, porque esto no es simplemente desvincular a un alto ejecutivo a alguien que se equivocó, pues es muy difícil pensar que fue solo un error", expresó.

Por su parte, el diputado libertario Erich Grohs manifestó su "profunda indignación" ya que -afirmó- "estamos ante un engaño flagrante a la fe pública". También acusó que "se inventaron cifras", que las medidas tomadas por la cuprífera son "totalmente insuficientes" y que los responsables "deben devolver cada peso de los bonos que recibieron pagando con cárcel".

En tanto, su par del FRVS, Jaime Mulet -que semanas atrás denunció ante Fiscalía sus sospechas de sobreestimación-, solicitó al ente persecutor investigar a fondo a Codelco, y añadió que la estatal no puede auditarse sin supervisión.