Codelco reubicará a más de 1.700 trabajadores tras suspensión del proyecto Andes Norte

A un mes de la suspensión de las obras del proyecto Andes Norte en División El Teniente, Codelco anunció la reubicación de 1.782 trabajadores en distintas faenas de la corporación.

La medida, que representa al 72% de la dotación objetivo de 2.460 personas, busca amortiguar el impacto laboral tras la paralización preventiva de las faenas de construcción y desarrollo.

El plan fue presentado durante una mesa de trabajo encabezada por ejecutivos de la minera estatal, parlamentarios, autoridades de la Región de O'Higgins y dirigentes de empresas y trabajadores contratistas.

La medida permitirá reincorporar a 1.782 operarios afectados por la paralización de obras en Andes Norte. (FOTO: ATON)

Reubicación paulatina en faenas productivas

La compañía detalló que el reintegro de los 1.782 operarios se llevará a cabo de manera escalonada a contar del próximo 7 de septiembre.

El personal será destinado a proyectos acordes a sus competencias técnicas, destacando su incorporación al Proyecto Diamante, a labores de recuperación de áreas productivas y a servicios transversales dependientes de la Vicepresidencia de Proyectos.

Respecto de las cifras iniciales que advertían más de 3.100 desvinculaciones, Codelco aclaró que dicho balance preliminar integraba contratos que expiraban regularmente entre julio y agosto, además de renuncias voluntarias, fijando la dotación real afectada en 2.460 puestos.

Los 678 trabajadores restantes continuarán con el pago íntegro de sus remuneraciones en el corto plazo mientras se definen nuevas reubicaciones. (FOTO: ATON)

Sobre los resultados del plan, el presidente ejecutivo de Codelco, Jorge Gómez, señaló que "desde el primer día hemos enfatizado el resguardo de la seguridad de las personas como objetivo principal de esta decisión. No obstante, también nos concentramos en la búsqueda de alternativas concretas para proteger el empleo".

"Los resultados alcanzados nos permiten asegurar que una parte importante de los trabajadores afectados contará con una opción de continuidad laboral en actividades donde su experiencia y conocimiento aportan valor al desarrollo de la división y de la Corporación", puntualizó.

Situación de trabajadores suspendidos y continuidad salarial

Para el grupo de 678 trabajadores que aún no cuenta con un nuevo destino laboral -equivalente al 28% de la dotación objetivo-, Codelco confirmó que se mantendrá su estatus de suspensión temporal junto con el pago continuo de sus sueldos durante el corto plazo.

De forma paralela, los equipos técnicos evalúan nuevas áreas de absorción de mano de obra.

La estatal remarcó que la suspensión es estrictamente preventiva por sismicidad profunda y no afecta la operación global de División El Teniente. (FOTO: ATON)

Causa de la suspensión: sismicidad profunda

Durante el encuentro, los representantes de la cuprífera reiteraron que la paralización de Andes Norte responde a criterios de seguridad técnica preventiva debido a estudios en curso sobre eventos de sismicidad profunda en el yacimiento subterráneo.

Asimismo, la empresa enfatizó que la detención aplica solo al desarrollo constructivo del proyecto Andes Norte, garantizando que el resto de las faenas productivas y la continuidad operacional de División El Teniente operan con total normalidad.