El diputado del Partido Republicano Agustín Romero señaló este martes en El Primer Café que, en su opinión, "Codelco no es una empresa privatizable", pero sí puede profundizar las alianzas con el sector privado en pos de mejorar su eficiencia y elevar los dividendos que entrega al Fisco.

Al comentar la decisión del Gobierno de destinar el 100 por ciento de las utilidades correspondientes al ejercicio 2025 (2.422 millones de dólares) a la capitalización de la empresa pública, Romero dijo estar a favor de un "Codelco que le entregue el cheque a Chile, y no que los chilenos le tengamos que entregar cheques (a la compañía) para que se mantenga por una cuestión romántica" y a base de endeudamiento, porque "eso no tiene sentido".

"Yo creo que debemos tener una discusión respecto al ingreso de capitales privados en empresas tan importantes como Codelco", puntualizó: "De hecho, el Presidente Boric lo hizo cuando hizo una sociedad con el yerno del presidente Pinochet en Soquimich (sic) en la empresa NovAndino Litio. Ahí tenemos un caso muy claro en que se pueden hacer asociaciones, se pueden ingresar capitales privados -incluso de empresas privatizadas durante el gobierno militar-, y creo que en eso vamos a insistir".

Sin embargo, "personalmente, yo creo que Codelco no es una empresa privatizable"; cuya propiedad y control puedan pasar mayoritariamente a manos privadas, explicó: "Creo que es una empresa que tiene una carga histórica importante, pero sí los chilenos tenemos todo el derecho a preguntarnos qué Codelco queremos: un Codelco que sube sus costos, sus sueldos, sus gastos y no sube su producción, o un Codelco eficiente, que va a competir contra las empresas privadas, que hoy día producen mucho más" que la estatal, sentenció.

LEER ARTICULO COMPLETO