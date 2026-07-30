Qué significa realmente el "aporte de capital privado" que evalúa el Gobierno para Codelco

El debate abierto por el Partido Republicano de discutir la privatización de Codelco fue matizada por el Gobierno que se abrió a la incorporación de capital privado, sin que el Estado pierda su control.

El exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco afirmó en El Primer Café que "el camino adoptado por Codelco ha sido que para tener capitales privados o para tener también asociación con expertise privado, lo que se ha hecho han sido asociaciones donde hay empresas en las que Codelco tiene participación en conjunto con privados. Creo que ese es el camino".

Consultado sobre la diferencia entre asociarse y recibir aporte de capital privado, Micco explicó que "si yo tengo un proyecto e invito a un privado a participar en él, como hay algunos donde Codelco tiene el 51% y los privados el 49%, eso es aporte (...). Aquí lo clave es, primero, si es la matriz Codelco la que incorpora capitales a la propiedad", lo que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó ayer.

Rodrigo Echecopar, investigador de Rumbo Colectivo, precisó que Codelco ya acumula acuerdos con Anglo American (Andina y Los Bronces), Freeport (El Abra), y en litio con SQM (Salar de Atacama) y Rio Tinto (Salar de Maricunga).

Según su lectura, "la capacidad que ha demostrado Codelco para tener flexibilidad tanto en explotación 100% estatal pero también en asociación con los privados es algo que ha quedado demostrado".

Álvaro García Marín, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Los Andes, planteó en Cooperativa que "si tú vendes, te liberas de esta empresa, obtienes esos recursos, pero también pierdes las rentas anuales que entrega Codelco, que son bien sustanciales para el Gobierno".

"Privatizar es como lo más fácil porque te llegan recursos frescos que te los gastas, pero después ya no tienes las rentas futuras", sostuvo en El Primer Café.

Con más de 6.000 millones de dólares de EBITDA el año pasado, Codelco igual arrastra una deuda que ya supera los 26.000 millones de dólares.

Gustavo Díaz, economista del Instituto Libertad, resumió el origen del problema: "El problema de Codelco no es la propiedad, es la estructura financiera, son también algunos problemas de gobernanza".

"Una empresa que tiene una deuda de 26 mil millones no puede seguir financiando sola todos los proyectos que tiene de aquí a los próximos años. Esto va a colapsar en algún momento", advirtió.