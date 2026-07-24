Falleció joven que se casó con su pareja en la UTI del Hospital de Ovalle

La familia de Reimundo Tello confirmó la muerte del joven de 29 años que días atrás cumplió su deseo de casarse con su pareja en el Hospital de Ovalle, donde permanecía internado con un diagnóstico reservado.

La noticia fue dada a conocer por su hermana, Beatriz Tello, quien compartió una fotografía de Reimundo en redes sociales junto a la información del lugar donde será velado. "Los restos de mi hermanito serán velados en la casa de mi madre en El Peral de Punitaqui, para quienes nos quieran acompañar en esta irreparable pérdida", escribió.

La historia de Reimundo se hizo conocida luego de que el Hospital de Ovalle difundiera imágenes y videos de la ceremonia realizada en la Unidad de Paciente Crítico (UPC), donde contrajo matrimonio con Cristián, su pareja desde hacía diez años.

Según informó el recinto asistencial, el joven manifestó su deseo de casarse pese a su delicado estado de salud, por lo que el equipo médico organizó rápidamente la ceremonia en medio de la emergencia provocada por las intensas lluvias que afectaban a la provincia de Limarí.

Funcionarios de distintas áreas del hospital, junto a la Unidad de Participación Ciudadana, el Departamento de Alimentación y un oficial del Registro Civil, unieron esfuerzos para transformar la sala donde permanecía internado en un espacio de celebración, con decoraciones, una torta y otros detalles preparados especialmente para la ocasión.

Durante la ceremonia, Cristián explicó que decidieron dar ese paso en medio del difícil momento que enfrentaban porque querían vivir un instante de felicidad. Además, agradeció al personal de salud por el apoyo recibido y destacó el cariño con el que ambos fueron acompañados durante todo el proceso.