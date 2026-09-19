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Carabineros desfiló en la elipse del Parque O'Higgins
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Autor: Redacción Cooperativa
En su paso participaron perros policiales y cachorros que en los próximos meses comenzarán su formación.
En su paso participaron perros policiales y cachorros que en los próximos meses comenzarán su formación.
Carabineros de Chile se presentó este sábado en la elipse del Parque O'Higgins como parte de la Parada Militar por las Glorias del Ejército.
Durante el desfile, el personal estuvo acompañado por perros policiales y también por cachorros que comenzarán su proceso de formación.