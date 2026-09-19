Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago12.8°
Humedad78%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Festivos | Fiestas Patrias

Carabineros desfiló en la elipse del Parque O'Higgins

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En su paso participaron perros policiales y cachorros que en los próximos meses comenzarán su formación.

Carabineros desfiló en la elipse del Parque O'Higgins
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Carabineros de Chile se presentó este sábado en la elipse del Parque O'Higgins como parte de la Parada Militar por las Glorias del Ejército.

Durante el desfile, el personal estuvo acompañado por perros policiales y también por cachorros que comenzarán su proceso de formación.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada