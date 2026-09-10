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Chilenos vivirán estas Fiestas Patrias bajo una "sensación de mucho encarecimiento"

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (referencial)
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Una encuesta de la empresa Ipsos reveló en los chilenos una "sensación de mucho encarecimiento" para la celebración de estas Fiestas Patrias, que estarán marcadas por las alzas de precios de productos como la carne, las papas y las hortalizas, además de varios servicios.

"La sensación ambiente que hay es de encarecimiento del precio de la vida", explicó la directora de Estudios Públicos de Ipsos, Alejandra Ojeda.

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