El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, llegó este martes al Parque O'Higgins para anunciar las medidas implementadas para ser una fiesta sustentable, que contará con residuos orgánicos para compostaje, la reutilización de aceite de cocina y la entrega de vasos reutilizables que vienen incluidos con el valor de la entrada.

"Cada persona que se adjudicó en una licitación un espacio en la fonda, o sea, los fonderos, tienen también que suscribir este compromiso. O sea, aquí hay una obligación, pero que se hace de muy buena gana porque todos queremos ayudar en esto", señaló el jefe comunal.

Durante esta jornada, también se realizó una fiscalización en el local "Las Pipas de Einstein" por el Ministerio de Agricultura y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para monitorear la elaboración de alcoholes, particularmente de la chicha. "Con motivo de las fiestas del 18, los controles se hacen un poco más intensivos a fin de impedir, o tratar de impedir, el que se estén vendiendo productos adulterados", dijo el líder de Agricultura, Jaime Campos.

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