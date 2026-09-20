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Fiesta de La Pampilla vive sus últimas horas tras cuatro días de celebraciones

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Tras cuatro días de celebraciones, la Fiesta de La Pampilla de Coquimbo entra este domingo en sus últimas horas. Desde el jueves se reunieron miles de personas en torno a sus fondas, cocinerías y música en vivo en la llamada "fiesta más grande de Chile".

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