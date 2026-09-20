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Último día de Fiestas Patrias en "La Gran Fonda de Chile" en el Parque O'Higgins

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Este domingo se desarrolló el último día de "La Gran Fonda de Chile" en el Parque O’Higgins, donde los fonderos aprovecharon de rematar los productos que quedan por vender, tras días en que sacaron cuentas alegres.

El espectáculo cerrará sus puertas hoy a las 21:00 horas, en una jornada que contó con shows de Cachureos, Los Sudakas, Diego Smith y Los Jaivas.

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