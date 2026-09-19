La segunda jornada de las fondas en el Parque O'Higgins se desarrolló este viernes con una masiva afluencia de público, ratificando su lugar como uno de los eventos dieciocheros más concurridos de la Región Metropolitana.

El festejo patrio se extenderá hasta el domingo 20 de septiembre en una programación continúa orientada a convocar a familias completas. La propuesta reúne lo tradicional de la gastronomía chilena, música folclórica, pistas de cueca, presentaciones de cumbia y diversas expresiones de la cultura popular en un solo perímetro.

Los asistentes destacaron el ambiente festivo y la organización en el tradicional espacio capitalino; mientras que los fonderos manifestaron haber conseguido números positivos en sus ventas y valoraron el alto volumen de público.

Para este sábado, la parrilla artística presentará un cruce de estilos que abarcará tanto los ritmos contemporáneos como los bailes tropicales. El género urbano dirá presente con el show en vivo de Young Cister, mientras que la cumbia y el ambiente festivo correrán por cuenta de las presentaciones de Zúmbale Primo y Leo Rey.

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