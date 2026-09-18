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Autoridades asistieron a la tradicional Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago

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El Presidente de la República, José Antonio Kast, junto a la primera dama, María Pía Adriasola, ministros de Estado, parlamentarios y representantes de las Fuerzas Armadas, participaron este 18 de septiembre la tradicional Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago, evento que conmemora la Primera Junta Nacional de Gobierno a través de presentaciones de ópera, ballet y música.

"Hoy estamos celebrando nuestro cumpleaños patrio con una cantidad enorme de embajadores, representantes de distintos países, ministros de Estado, subsecretarios, Fuerzas Armadas y autoridades de todo Chile", valoró el alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

La instancia corresponde a una tradición que data de comienzos del siglo XX, cuyo precedente directo fueron las tertulias y antiguos bailes de salón organizados originalmente en las dependencias del Palacio de La Moneda para estas festividades.

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