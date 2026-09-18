El Servicio de Salud de Chiloé informó que la red de atención primaria mantendrá operativos sus dispositivos de urgencia hasta el domingo 20 de septiembre, con el objetivo de resguardar la continuidad de la atención de salud durante las Fiestas Patrias.

Junto con reforzar la disponibilidad de los equipos asistenciales, la institución también hizo un llamado a la comunidad a disfrutar las celebraciones con responsabilidad, promoviendo el cuidado y la prevención.

Asimismo, los servicios de Urgencia Rural, de Atención Primaria de Urgencias y de Alta Resolutividad, estarán destinados a atender problemas de salud agudos que requieran una atención oportuna y no necesariamente correspondan a una emergencia vital.

Escucha el informe completo de la corresponsal Soledad Lorca.

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