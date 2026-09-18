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Presidente Kast lideró su primer esquinazo en La Moneda

Publicado: | Fuente: Gobierno de Chile (FOTOS: Presidente José Anotnio Kast/X)
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Posterior al Te Deum Ecuménico, las autoridades de Gobierno se trasladaron este viernes al Palacio de La Moneda para realizar el tradicional -y su primer- esquinazo de Fiestas Patrias.

En la instancia, el Presidente José Antonio Kast y parte de sus ministros participaron de la instancia.

"Es una patria donde cabemos todos, más allá de nuestras legítimas diferencias", señaló el Mandatario al finalizar la actividad.

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