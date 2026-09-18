Presidente Kast lideró su primer esquinazo en La Moneda
Publicado: | Fuente: Gobierno de Chile (FOTOS: Presidente José Anotnio Kast/X)
Posterior al Te Deum Ecuménico, las autoridades de Gobierno se trasladaron este viernes al Palacio de La Moneda para realizar el tradicional -y su primer- esquinazo de Fiestas Patrias.
En la instancia, el Presidente José Antonio Kast y parte de sus ministros participaron de la instancia.
"Es una patria donde cabemos todos, más allá de nuestras legítimas diferencias", señaló el Mandatario al finalizar la actividad.