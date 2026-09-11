La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó jornadas templadas con máximas de entre 18 °C y 23 °C durante la semana de Fiestas Patrias -del 16 al 19 de septiembre- en la zona central, junto a nubosidad parcial, posibles chubascos en la precordillera hacia el domingo 20 y el ingreso de un nuevo sistema frontal con lluvias entre el 21 y el 24 de este mes.

"En general nos vamos a mantener con buenas condiciones para los días 16, 17 y 18 (...) hacia el día 19 debiéramos estar con cielo nublado en gran parte del litoral también, con algo de nubosidad baja. Y hacia el día 20 ingresa una perturbación que debiera afectar más hacia el sur, una vaguada, en este caso en la Región del Biobío", informó en Cooperativa la meteoróloga de la DMC, Claudia González.

Consultada sobre el comportamiento atmosférico durante las próximas semanas, la experta descartó que el invierno haya cerrado definitivamente su ciclo de agua y anticipó una primavera con acumulados sobre la media.

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