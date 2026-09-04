"Prevenir o lamentar": Campaña busca evitar conductores alcoholizados en Fiestas Patrias

A pocos días del inicio de las Fiestas Patrias, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) y la Subsecretaría del Interior lanzaron oficialmente la campaña "Prevenir o lamentar", que busca concientizar a los conductores para que eviten el consumo de alcohol durante las celebraciones.

La iniciativa incluye un spot de video que busca advertir las consecuencias que pueden significar este tipo de acciones.

"Hoy estamos lanzando esta campaña que busca redoblar los esfuerzos para que podamos tener mayor presencia. Se informó que vamos a estar con más de 100 operativos en las Fiestas Patrias y se busca bajar las cifras que lamentablemente hemos visto otros años", detalló Eduardo Barros, director (s) del Senda.

Por su parte, el jefe de zona Santiago Este de Carabineros, Juan Pablo Díaz, recordó que "el año pasado, durante Fiestas Patrias, fallecieron lamentablemente 24 personas. A la fecha, son más de 900 personas fallecidas por distintos motivos, en el cual el consumo de alcohol y droga está en tercer lugar".

"Por eso que esto es integral: la prevención y llamar al autocuidado", subrayó el oficial.

Respecto al despliegue del Gobierno, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que "durante el mes de agosto, el programa Tolerancia Cero de Senda realizó más de 9.000 fiscalizaciones y estamos preparando un programa especial para las Fiestas Patrias".

"Por lo tanto, ¿cuál es el llamado del Gobierno? A que tomemos conciencia, a que nos planifiquemos, a que si alguien va a manejar, no puede tomar. Tengamos un septiembre y unas Fiestas Patrias sin desgracias que lamentar", puntualizó la autoridad.

Fiscalización sanitaria

La Seremi de Salud Metropolitana intensificó sus fiscalizaciones sanitarias y entregó recomendaciones a la hora de elegir los alimentos tradicionales para estas fechas.

"La empanada no puede estar más de tres días en un refrigerador a máximo 5 grados. Lo importante siempre es ocupar los sentidos, como también lo recomendamos en otro tipo de producto alimenticio: el olor y el aspecto. Si hay algún olor ácido, es el primer signo de cuidado ante una empanada tal vez que no esté en buenas condiciones", explicó la seremi de Salud metropolitana, Pía Venegas.

"Por otro lado, también es importante mencionarles que si la indemnidad de la masa se encuentra alterada, podría tener alguna indicación de no comerla. Por otra parte, también es (relevante) cómo mantengo esta empanada: tiene que estar siempre resguardada, no puede estar al aire libre", resaltó.

Venegas destacó que para realizar denuncias y consultas se encuentra disponible el sitio web de la Seremi y el fono Salud Responde: 600 360 77 77.