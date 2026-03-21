Carabineros ascendió de forma póstuma a Javier Figueroa a suboficial mayor

En el marco del funeral del sargento segundo Javier Figueroa de Carabineros, la institución anunció este sábado su ascenso póstumo al grado de suboficial mayor, reconocimiento que busca destacar su trayectoria y compromiso en las filas de la policía uniformada.

"He dispuesto el ascenso póstumo en forma extraordinaria al grado de suboficial mayor de Carabineros de Chile del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla con el fin de valorar y agradecer su trabajo, que tuvo como único objetivo dar seguridad a Chile y sus ciudadanos", informó el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

La máxima autoridad de Carabineros agregó que la comisaría donde prestaba servicios el funcionario -fallecido el jueves tras recibir un disparo en la cabeza el 11 de marzo, en un procedimiento en Puerto Varas- ahora llevará su nombre, como forma de perpetuar su legado dentro de la institución y entre los futuros uniformados.

Araya también recordó a Figueroa como una persona cercana y valorada dentro de la institución: "Por eso lo hemos llorado tanto y también lo hemos sufrido, es porque también una parte de nosotros ya no está, parte con él. Uno de nosotros no formará al servicio, uno de nosotros faltará y no nos acompañará en el turno y será extrañado por la ciudadanía y será siempre recordado en nuestros patios y cuarteles", lamentó.

En esa línea, el general director de Carabineros reforzó el compromiso de la institución de avanzar en la investigación para esclarecer el asesinato del funcionario y enfatizó que "jamás lo olvidaremos ni jamás dejaremos de recordar y valor su paso por esta tierra y no cesaremos en buscar a los responsables".

La ceremonia de despedida del ahora suboficial Figueroa se llevó a cabo en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en Puerto Varas (Región de Los Lagos), hasta donde llegaron diversas autoridades, entre ellas el Presidente José Antonio Kast, en el marco del duelo nacional decretado por el Gobierno.