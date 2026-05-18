Influencer mexicano recuperó discos duros robados tras operativo de Carabineros

El fotógrafo e influencer mexicano Patricio Ramírez logró recuperar dos de los discos duros que le robaron en Valparaíso, gracias a un operativo realizado por personal del OS9 de Carabineros.

Ramírez había denunciado el pasado 13 de mayo el robo de sus equipos mientras se encontraba en Caleta Portales, donde desconocidos rompieron los vidrios de su vehículo y sustrajeron cámaras, accesorios y cuatro discos duros que guardaban fotografías y videos registrados durante sus viajes por distintos lugares.

Tras la viralización del caso en redes sociales, el mexicano comenzó a recibir mensajes de personas que aseguraban tener el material robado, situación que derivó en contactos, amenazas y una posterior coordinación con Carabineros para recuperar parte de las especies.

"Mi hermano, lo que te llevaste es mucho más allá que solamente equipo fotográfico. Te llevaste mi vida, te llevaste mi historia. Quédate con todo, solo entrégame mis discos duros. Te lo digo de todo corazón. Quédate con todo lo que está en esa maleta. De verdad es para ti, no hay ningún problema. Solamente entrégame mis discos duros", comentó el influencer en redes sociales.

Entre las personas que lo contactaron apareció un hombre que afirmó haber comprado los discos para la universidad y solicitó dinero para devolverlos. "Después de los videos me llegó un correo de una persona diciéndome que tenía mis discos, que era un estudiante, que compró unos discos. No fue el único, me llegaron varios que decían tener mis discos, pero eran posibles estafas", relató.

El sujeto le pidió mantener el contacto en reserva y le advirtió en varias ocasiones que podía borrar el contenido. El fotógrafo contó que el episodio coincidió con una entrevista televisiva en Valparaíso, donde se encontraba junto a autoridades regionales.

"Me sentí como en esas películas en que te están extorsionando, tenía al de seguridad al lado mío, sin decirle que ya había hecho contacto", afirmó.

Finalmente, Ramírez informó lo ocurrido y fue derivado con efectivos del OS9, que organizaron un procedimiento para concretar la recuperación del material. "Gracias, no creí que los fuera a recuperar, no tengo palabras, si bien no son los cuatro, logramos recuperar dos. Sigue la investigación para conseguir no solo los discos, sino que el resto de las cosas", señaló.

El operativo permitió además detener a un adolescente de 16 años en Viña del Mar por el delito de receptación.

Carabineros informó que, durante la entrega, un funcionario acompañó al mexicano haciéndose pasar por su hermano, mientras otros efectivos permanecían en las cercanías para resguardar el procedimiento. La investigación sigue en curso para recuperar el resto de los equipos robados.