"La ley es lo que nos mandata": Carabineros evitó pronunciarse sobre cambios a la Ley Naín-Retamal

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, evitó pronunciarse sobre la propuesta impulsada por el Partido Comunista para modificar aspectos de la Ley Naín-Retamal y reiteró que la institución se encuentra obligada a actuar conforme al marco legal vigente.

Las declaraciones fueron realizadas en el Palacio de La Moneda, en el contexto de una actividad de reconocimiento del Servicio de la Presidencia de la Republica 2026, en una semana marcada por la detención de más de 15 funcionarios policiales en distintas regiones del país.

Respecto de los casos que involucran a integrantes de la institución, Araya señaló que las investigaciones se encuentran en curso y aseguró que se trata de personas que no tienen cabida en Carabineros, enfatizando que no aceptará conductas que terminen por ensuciar el uniforme.

Consultado por el debate legislativo, Araya recordó el carácter obediente y no deliberante de la institución.

"A mí no me corresponde directamente pronunciarme respecto a eso. Yo estimo que en alguna oportunidad también se nos irán a requerir los informes respectivos, pero sí tenga la plena seguridad que la institución sigue trabajando", afirmó.

La máxima autoridad policial agregó que Carabineros actúa de acuerdo con la legislación vigente y que eventuales cambios deberán ser analizados una vez que sean aprobados.

"Si es que hay eventuales modificaciones, tendremos que verlos, y como sea la ley es lo que nos mandata a nosotros. Esto no se trata de que le guste o no a la institución o a terceros, sino que es la ley la que manda", sostuvo.

Respecto de los funcionarios detenidos en investigaciones desarrolladas en Talca, Coquimbo, Valdivia y Atacama, Araya aseguró que los casos están siendo indagados y reafirmó el compromiso institucional con la transparencia y la probidad.