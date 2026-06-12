Prisión preventiva para seis excarabineros acusados de asociación criminal y robos en Talca

Seis exfuncionarios de Carabineros quedaron en prisión preventiva al ser formalizados este viernes en Talca por su presunta participación en una asociación criminal dedicada a cometer robos aprovechando su calidad de policías.

El Juzgado de Garantía de Talca decretó la medida cautelar contra imputados, acusados por el Ministerio Público como autores de los delitos consumados de asociación criminal, robo con intimidación, robo en lugar habitado, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, tráfico de drogas y detención ilegal.

Los imputados corresponden a un teniente, un suboficial mayor, un sargento segundo y tres cabos que se desempeñaban en la Tenencia Talca Oriente y que fueron dados de baja tras su detención.

El magistrado Víctor Rojas Oyarce consideró que la libertad de los acusados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, fijando un plazo de cinco meses para la investigación.

Casos expuestos por Fiscalía

Según los antecedentes expuestos durante la audiencia, los exfuncionarios estarían vinculados a al menos diez hechos delictuales y habrían utilizado su investidura policial para ingresar a inmuebles y apropiarse de dinero y otras especies.

Uno de los casos expuestos por la Fiscalía ocurrió en septiembre de 2025, cuando los imputados ingresaron uniformados a un local comercial sin contar con una orden judicial.

De acuerdo con el relato en la lectura de cargos el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, los funcionarios "exhibiendo su armamento de servicio y procedieron a registrar de manera ilegal todas las dependencias. Sustrajeron la suma total aproximada de 12 millones de pesos en dinero efectivo".

La Fiscalía sostiene además que, "los funcionarios faltaron maliciosamente a la verdad en la narración de los hechos sustanciales". Para ocultar el delito, los involucrados destruyeron parte del sistema de cámaras de seguridad del recinto y elaboraron documentación falsa para justificar el procedimiento, simularon una persecución de un sujeto armado e informaron una incautación de dinero menor a la realmente obtenida.

Frente a estos antecedentes, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, calificó los hechos como "gravísimos" y aseguró que la institución mantiene una política de transparencia y fortalecimiento de los controles internos.

"Nosotros no permitimos este tipo de conductas que se apartan no solamente de los postulados institucionales, sino que son conductas abiertamente reñidas con la ley", afirmó.

La audiencia de formalización continuaba desarrollándose durante la tarde de este viernes en el Tribunal de Garantía de Talca. Mientras, la institución enfrenta una semana marcada por la detención y desvinculación de funcionarios en distintas regiones del país, incluyendo O'Higgins, Atacama y Los Ríos.

"Acá no hay defensas corporativas", afirmó el Ejecutivo

Desde el Gobierno, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, declaró que "vamos a estar apoyando con todo a las fuerzas de orden y seguridad en cumplimiento de su deber, pero también vamos a ser durísimos para con aquellos funcionarios públicos que se salen de cumplir su deber, y no solo eso, sino que delinquen con uniforme".

"Esas personas no pueden utilizar el uniforme, esas personas son una deshonra para la institución y, por tanto, apoyamos las medidas que está llevando adelante el General Director de Carabineros; y en otras instituciones que ocurra lo mismo, de la misma manera", dijo la autoridad.

Arrau enfatizó que "acá no hay defensas corporativas para personas que efectivamente se aprovechan de su posición de poder que les da el Estado, su posición de uso de fuerza por parte del Estado.

"De cada una de estas unidades, de estos servicios públicos que hemos visto involucrados en este tipo de ilícitos últimamente —no solamente Carabineros de Chile—, han ido fortaleciendo efectivamente sus departamentos internos de compliance y de auditoría interna. Es algo que hemos estado en conversaciones en estas semanas que llevo a cargo de este ministerio", aseguró el secretario de Estado.