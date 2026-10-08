El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se trasladó este jueves hasta la 30ª Comisaría de Radiopatrullas de Independencia para abordar con personal uniformado los alcances del bullado proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), aprobado ayer en ambas cámaras del Congreso.

"Durante la visita respondimos sus dudas sobre el alcance de la nueva normativa y lo que significará para su labor diaria", afirmó el secretario de Estado en su cuenta de X, señalando también que desde su cartera seguirán "trabajando para que quienes nos protegen cuenten con reglas claras y el respaldo necesario para entregar más seguridad a los chilenos".

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