La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, desmenuzó en El Diario de Cooperativa los "cambios relevantes" que, a partir de este 2026, se implementarán en el Servicio Militar Obligatorio.

"Algunos estaban previstos, otros estaban en práctica, pero no se había unificado una propuesta que juntara las diferentes mejoras y flexibilidades", explicó la secretaria de Estado, apuntando que el trabajo "se hizo muy de la mano con quien será el nuevo comandante en jefe del Ejército, el general (Pedro) Varela".

Además de ofrecer mayor flexibilidad, más oportunidades dentro de la institución castrense, y un mayor ingreso mensual, señaló que la muerte del joven Franco Vargas en Putre llevó a tomar medidas para "humanizar" el Servicio Militar.

"Se ha establecido muy fuertemente que la familia pueda acudir al regimiento, y también hay pasajes financiados para los conscriptos que están muy lejos de su origen, para que puedan viajar al menos una vez al año", relevó la ministra.

