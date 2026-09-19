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Fuerza Aérea tuvo gran despliegue en el cielo durante la Parada Militar

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Durante la Parada Militar en la elipse del Parque O'Higgins, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) mostró un gran despliegue de sus naves: aviones de diferentes tipos y helicópteros recorrieron el cielo santiaguino.

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